Hasseltse fietsbibliotheek ‘Op Wielekes’ rijdt verder richting andere wijken

Met de fiets van Hasselaar Jorne heeft fietsbibliotheek ‘Op Wielekes’, na 3 jaar werking, haar 500ste fiets in ontvangst genomen. Het duurzame burgerinitiatief startte in de Katharinawijk. “Nu zijn we klaar om ‘uit te fietsen’ naar andere Hasseltse wijken”, zegt bezielster Béatrice Cosemans.

Zoals je in een ‘gewone’ bib boeken kan lenen, ontleen je bij ‘Op Wielekes’ kinderfietsen voor kinderen van 2 tot 12 jaar. “Dankzij schenkingen zoals deze van Jorne hebben we in die tijd een mooi aanbod aan fietsen bij mekaar kunnen brengen”, zegt Béatrice Cosemans die het burgerinitiatief mee op poten zette. “En daar zijn we heel erg blij mee want het is natuurlijk onze bedoeling zoveel mogelijk kinderen in het zadel van een degelijke fiets op maat te helpen. Zo sparen we allemaal samen geld, afval en verkeersongelukken uit.”

“De fietsbib sluit met haar visie ‘delen is het nieuwe hebben’ perfect aan bij de vele delende initiatieven in Hasselt met begeleiding en coaching via onze Deel- en Herstelincubator”, zegt schepen Nele Kelchtermans (RoodGroen+).

Wijkdepots

‘Op Wielekes’ is een van de vele Hasseltse burgerinitiatieven die draait op enthousiaste vrijwilligers. “Elke fiets die binnenkomt, krijgt van hen een nummer, een grondig nazicht en vaak wat vervangonderdelen”, zegt Cosemans. “Leden kunnen daarna elke 2de woensdag van de maand en elke 4de zaterdag van de maand op afspraak hier terecht om een fiets te vinden die bij hen past. Na de groei van de voorbije jaren is het tijd om uit te fietsen naar de andere Hasseltse wijken om nog meer kinderen aan de juiste fiets helpen. Wie interesse heeft om een depot in eigen buurt te openen kan ons contacteren. Wij zorgen voor fietsjes en alle nodige know how om de opstart van een heel lokale ‘Op Wielekes’ vlot te laten verlopen.”