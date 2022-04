Raakt hij op tijd fit? Tim Merlier hoopt nog steeds op deelname aan Giro ondanks vervelende elleboogblessure

Vorige week kwam Tim Merlier zwaar ten val tijdens Parijs-Roubaix. Hij reed de wedstrijd nog uit, maar bleek zwaar gehavend te zijn aan zijn rechterelleboog. De wonde was heel diep en Merlier moest zondagavond nog onder het mes.

Omdat de wonde traag geneest en nog elke dag veel verzorging nodig heeft, heerst er nu twijfel over zijn deelname aan de Ronde van Italië, die op 6 mei in de Hongaarse hoofdstad Boedapest van start gaat. Merlier hoopt zelf nog aan de start te komen, al wordt het vooral lastig om conditioneel in orde te geraken. Hij mag wel fietsen, maar kan voorlopig niet trainen zoals het zou moeten.

Vorig jaar won Merlier de tweede etappe in de Giro, zijn eerste ritoverwinning in een grote ronde. Na tien ritten stapte hij wel af in Italië. In de zomer ging hij dan naar de Ronde van Frankrijk en daar won hij ook een rit. Dit jaar zou Merlier enkel de Ronde van Italië rijden en niet de Tour. Mocht hij niet kunnen starten in de Giro, zouden de plannen misschien toch nog kunnen wijzigen met het oog op de Ronde van Frankrijk.

