Russell het snelst in laatste vrije training, Verstappen jaagt niet op topchrono

George Russell klokte het snelste rondje in de laatste vrije training in Imola. Een opsteker voor Mercedes, dat met Lewis Hamilton ook de vierde plaats bezette. Max Verstappen schuwde de risico’s en was ‘pas’ zevende.

George Russell. — © ISOPIX

De sessie in Imola was de eerste droge van het weekend en is in die zin betekenisvol voor de Sprint, die straks om 16.30 uur van start gaat. Maar anderzijds mag tussen de kwalificaties en de race weinig aan de wagen gewijzigd worden, zodat test- of afstelwerk beperkt bleef. De sessie draaide vooral om finetuning en bandenmanagement in lange runs.

Of Mercedes echt zijn problemen heeft opgelost, valt dan ook af te wachten. George Russell zette zijn tijd op de zachte band, terwijl Sergio Perez, de teammaat van Verstappen bij Red Bull, de tweede chrono neerzette op mediums. Charles Leclerc, die Perez dicht benaderde met zijn Ferrari, deed het op softs, net als Hamilton en Alonso. De Ferrari en de Red Bull stonden wellicht zwaar getankt om de race voor te bereiden. Net als polesitter Verstappen gingen ze zo kort voor de wedstrijd elk risico uit de weg.

McLaren maakte een slechte beurt. Lando Norris (remproblemen) reed maar zes rondjes, Daniel Ricciardo (motor) helemaal niet. De Alfa Romeo van Valtteri Bottas raakte nog niet hersteld van de averij in de kwalificaties van vrijdag. (mc)

© FIA