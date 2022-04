Maasmechelen

Zaterdagvoormiddag is massaal afscheid genomen van Anthony Salamone (34), de Maasmechelse motorrijder die vorig weekend verongelukte in Neeroeteren. Zo’n honderdvijftig collega-motards begeleidden Anthony op zijn laatste reis in een stoet met motoren. “Jij bent het beste wat me ooit is overkomen. Ik draag je overal mee”, zei zijn vrouw Melissa.