Topfavoriet valt weg: Tadej Pogacar start zondag niet in Luik-Bastenaken-Luik

Na de Waalse Pijl keerde Pogacar samen met zijn verloofde Urska Zigart (25) terug naar Slovenië. Het wielerkoppel kreeg het nieuws te horen dat de moeder van Zigart overleden was. Ze vocht al een tijdje tegen kanker, maar haar overlijden kwam toch onverwacht.

Eerst was het de bedoeling dat Pogacar zaterdag nog terugkeerde naar België om aan de start te komen van Luik-Bastenaken-Luik, maar die plannen zijn nu veranderd. En dat is begrijpelijk. Pogacar wil zijn verloofde bijstaan in deze moeilijke tijden en dan is wielrennen even bijzaak.

Na Primoz Roglic (tendinitis) is Tadej Pogacar de tweede topfavoriet die afhaakt voor La Doyenne. Van de Slovenen blijft enkel Matej Mohoric over. Pogacar won vorig jaar zijn eerste Monument ooit in Luik, maar kan die zege zondag dus niet verdedigen.

Voor zowel Pogacar als Zigart was de Waalse Pijl van afgelopen woensdag de afsluiter van het klassieke voorjaar. Zigart is profwielrenster bij het Australische Team BikeExchange - Jayco en reed dit voorjaar al vier koersen in ons land.

“Spijtig genoeg kom ik niet aan de start van Luik-Bastenaken-Luik morgen om mijn titel te verdedigen”, reageerde Pogacar op sociale media. “Het zijn zware dagen geweest, maar ik wil iedereen bedanken voor hun begrip. Dankjewel aan het team en in het bijzonder aan Mauro Gianetti en ploegbaas Matar voor hun steun in deze situatie. Ik zie jullie allemaal snel.”

