Lotto Soudal ook in Luik-Bastenaken-Luik zonder schaduwkopman Andreas Kron: “Dit is hartverscheurend”

Afgelopen woensdag stond Andreas Kron ook al niet aan de start van de Waalse Pijl wegens ziekte. Een serieuze aderlating, want hij was één van de vooruitgeschoven pionnen voor de Ardennenklassiekers bij Lotto Soudal. “Jammer genoeg is Andreas Kron nog steeds ziek en niet in staat om te starten in Luik-Bastenaken-Luik”, klonk het zaterdagochtend bij het Belgische team. “Dit is hartverscheurend”, schreef Kron op Twitter. “Maar alles wat ik nu kan doen is gezond worden en naar nieuwe doelstellingen toewerken.”

Sébastien Grignard wordt de zesde Belg in het team, dat met ex-winnaar Philippe Gilbert (2011) en Tim Wellens als vooruitgeschoven pionnen start. Zij worden bijgestaan door Grignard, Harm Vanhoucke, Viktor Verschaeve, Sylvain Moniquet en de Brit Matthew Holmes.