Israël sluit grensovergang Gazastrook na raketaanvallen

De beslissing is een vergeldingsmaatregel voor raketaanvallen die vrijdagavond en zaterdag plaatsvonden. Daarbij vielen geen slachtoffers. De beslissing om de overgang te heropenen zal genomen worden na evaluatie van de veiligheidssituatie.

Sinds maandag werden al verschillende raketten afgevuurd vanuit de Gazastrook, het Palestijnse gebied waar de islamistische groepering Hamas de scepter zwaait. Daarop voerden de Israëli’s luchtaanvallen uit. Er vielen geen slachtoffers bij de raketaanvallen. Het Israëlische raketschild onderschepte de meeste projectielen.

De raketbeschietingen deze week, de eerste van dit jaar, komen op een moment dat de spanningen tussen Palestijnen en Joden opnieuw toenemen. De escalatie geldt als de zwaarste sinds het conflict van mei 2021. Hamas en het leger raakten toen elf dagen slaag na rellen tussen de politie en Palestijnen in Oost-Jeruzalem, waarbij tientallen Palestijnen gewond raakten.

Ook vrijdag raakten verschillende mensen gewond bij gevechten in de omgeving van de Tempelberg in Jeruzalem. De voorbije dagen kwam het ook al meermaals tot conflicten tussen moslims, die momenteel in de ramadan zitten, en Joodse bezoekers die Pesach vieren. De Tempelberg is zowel voor Joden als Palestijnen een heilige plek.

Erez is de enige grensovergang voor personen tussen Israël en de Gazastrook. De beslissing om de passage te blokkeren treft duizenden Palestijnen uit het arme gebied. Israël controleert bijna alle grensovergangen met de Gazastrook en dus alles goederen en personen die er zich aandienen. Enkel in het zuiden is er ook de grensovergang van Rafah die naar buurland Egypte leidt.