Marianne Vos mist ook Luik-Bastenaken-Luik na positieve coronatest

“De ploeg gaat zondag van start zonder uitgesproken kopvrouw”, meldt Jumbo-Visma op de website van het team. “Voor Marianne Vos, die vorige week vlak voor Parijs-Roubaix positief testte op het coronavirus, komt deze wedstrijd net iets te snel.”

Vos kon Luik-Bastenaken-Luik nog nooit winnen. De wedstrijd bestaat ook nog maar sinds 2017 voor de vrouwen. In vijf edities won er vier keer een Nederlandse: Anna van der Breggen twee keer (2017 en 2018), Annemiek van Vleuten (2019) en Demi Vollering vorig jaar. In 2020 won de Britse Lizzie Deignan. Vos werd al twee keer zesde, in 2020 werd ze vierde in La Doyenne.

LEES OOK. PRAKTISCHE GIDS LUIK-BASTENAKEN-LUIK 2022. Een loodzware koers, met plots weer Belgische favorieten