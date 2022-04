Zelenski: “Dit is nog maar het begin. Rusland wil ook nog andere landen veroveren”

De Russische invasie in Oekraïne is nog maar het begin. Daarna zal Moskou andere landen aanvallen, zo waarschuwt de Oekraïense president Volodimir Zelenski.

Zelenski deed de uitspraken vrijdagavond in zijn dagelijkse videoboodschap aan zijn landgenoten. Hij verwees naar de uitspraken van vrijdag van een hoge Russische legercommandant. Het nieuwe doel van Rusland is om Zuid-Oekraïne onder controle te krijgen, en zo de doorgang vrij te maken naar Transnistrië, een pro-Russische regio in Moldavië, zo zei Rustam Minnekajev, plaatsvervangend commandant van het Centraal Militair District CVO.

“Dat bevestigt wat ik al vaak heb gezegd: de Russische invasie van Oekraïne was alleen bedoeld als een begin. Daarna willen ze andere landen veroveren”, aldus Zelenski.

Een toiletpot stelen

Rusland beweerde eerder al dat de rechten van Russischsprekenden in Moldavië worden geschonden, zegt Zelenski. “Maar, om eerlijk te zijn, het grondgebied waarop Rusland zich moet bekommeren om de rechten van Russischsprekenden is Rusland zelf. Waar er geen vrijheid van meningsuiting is, geen vrijheid van keuze. Waar er simpelweg geen recht is om van mening te verschillen. Waar armoede goed gedijt en waar het menselijk leven waardeloos is.”

“In die mate zelfs dat ze naar ons komen, ten oorlog trekken om iets te stelen dat op zijn minst lijkt op een normaal leven. Vroeger zeiden ze dat het hun droom was om Parijs te zien en dan te sterven. Hun gedrag nu is schokkend. Hun droom is nu blijkbaar om een toiletpot te stelen en dan te sterven.”

Zelenski voegde nog toe dat hij de Britten “dankbaar” is dat ze hun ambassade in Kiev weer openen. Het is ondertussen het 21ste land dat die beslissing heeft genomen. “Het toont dat we niet de enige zijn die geloven in de overwinning van het leven op de dood.”