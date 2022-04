Waarom er in Genk volop sirenes loeiden zaterdagochtend

Zeker veertig mensen liggen onder het puin van een ingestorte feestzaal in Genk. Niet echt natuurlijk, maar dat is wel het scenario waarvoor hulpdiensten zaterdagochtend moesten uitrukken. Het gaat om een van de grootste rampoefeningen de laatste vijftien jaar in onze provincie.

Zowel brandweer, politie, ziekenhuis als civiele bescherming werkten mee aan de oefening. Alhoewel het allemaal acteerwerk is leek de oefening verbazingwekkend echt. Uit de Grote Hal van de technische dienst aan de Wiemesmeerstraat stijgt rook op. Met een klap vliegt de deur open en zo’n tien deelnemers rennen wat ze kunnen al gillend het gebouw uit. Een van hen belt uiterst zenuwachtig en zoekend naar de juiste woorden de hulpdiensten. “Het dak is ingestort”, roept de man met een gsm aan zijn oor. “Dertig slachtoffers. Het kunnen er wel veertig zijn.”

Niet veel later arriveren MUG interventiewagens en ambulances, maar meteen ingrijpen zit er niet in. Ze lopen immers het risico zelf gewond te raken of om het leven te komen. En dus is het wachten op de brandweer die wel de middelen heeft om slachtoffers te ontzetten. Lang duurt het niet vooraleer opnieuw sirenes loeien. Eerst politie en meteen daarna de brandweer. En dan gaat het allemaal snel. In een mum van tijd worden brandslangen uitgerold en rennen met zuurstof gewapende brandweermannen het gebouw in. Een voor een worden de slachtoffers naar buiten gedragen. De ene al ernstiger gewond dan de andere. Meteen krijgen ze de nodige zorgen en worden zij die het nodig hebben afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het lijkt erop dat de oefening helemaal geslaagd is. Al zal het rapport van de waarnemers nog moeten uitmaken of er punten zijn waaraan gewerkt moet worden.