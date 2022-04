Er is zaterdag een humanitaire corridor voor inwoners van Marioepol. Bussen rijden vanaf een winkelcentrum naar de door Oekraïne gecontroleerde stad Zaporizja, meldt het stadsbestuur via Telegram. De zuidelijke havenstad is grotendeels ingenomen door Russische troepen.

De bussen zijn bedoeld voor vrouwen, kinderen en ouderen. De burgemeester heeft zijn inwoners opgeroepen te evacueren. Van de ongeveer 430.000 mensen die voor de oorlog in Marioepol woonden, zijn er nog ongeveer 100.000 over. Zij leven er al bijna twee maanden in erbarmelijke omstandigheden. De evacuatie uit Marioepol begint om 11.00 uur aan het winkelcentrum Port-City.

In de afgelopen dagen zijn meerdere pogingen gedaan om burgers uit de verwoeste stad te evacueren, maar die mislukten meermaals. Rusland en Oekraïne geven daar elkaar de schuld van. Vanwege veiligheidsredenen werden in de afgelopen anderhalve week regelmatig geen corridors geopend.

De stad is grotendeels in handen van de Russische troepen. Oekraïense soldaten en leden van het Azov-regiment hebben zich verschanst in de uitgestrekte site van de staalfabriek Azovstal.