WOII herleeft volgend weekend in Splendid 44

Leopoldsburg

Tijdens het weekend van 29 april tot en met 1 mei strijken op de terreinen van de Yap vzw in de Guillaumelaan 150 reenactors neer voor een gezamenlijk kampement met militaire voertuigen, uitrusting en displays. “Tijdens de oorlogsjaren hield men het moraal van de soldaten hoog door artiesten naar de troepen te sturen. Wij willen deze sfeer zeker evenaren. Daarom geeft “23-GO”op vrijdagavond het startsein voor welverdiende ontspanning. Op zaterdagnamiddag zorgen “Hollywood Canteen” en “The French Captain” voor deuntjes uit de tijd van toen. We eindigen zaterdagavond met een rasecht Liberty Ball met de big band “Kalishnikovs” : de band die tijdens “het Liberty Ball Grote Rappel” iedereen op de dansvloer deed swingen”, weet Nadia Vorstenbosch van deze Splendid44-organisatie. Bezoekers zijn uiteraard welkom en er is doorlopend een militaria-beurs en een aangepast horeca-kader. Meer info via Splendid44.be