Het dak ging er de afgelopen maanden een paar keer figuurlijk af op de Bosuil. Maar Radja Nainggolan (33) hebben we daarover niet gehoord. Voor de start van de Cham­pions’ play-offs doorbreekt de Antwerp-kapitein de stilte. In geheel eigen stijl. “De voorzitter had na de match tegen Beerschot de kleedkamer opnieuw moeten binnenkomen.”