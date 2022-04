156 kilometer per uur waar 80 mocht: werkstraf voor rallypiloot Thierry Neuville na snelheidsovertreding op openbare weg in Kroatië

Rallypiloot Thierry Neuville en copiloot Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) werden vrijdagavond bestraft met één minuut straftijd én een werkstraf van twee dagen die binnen het jaar uitgevoerd moet zijn. De reden is overdreven snelheid tijdens een verbindingsrit op weg naar het servicepark. Het duo reed 156 km/u op een strook waar de snelheid beperkt werd tot 80 km/u. In de stand zakt het duo naar de vierde plaats op 2:04 van Rovanperä.

De feiten speelden zich vrijdagmiddag af nadat Neuville en Wydaeghe op de autosnelweg de riem van hun alternator vervingen. Na afloop van de reparatie reed het duo via de openbare weg naar de assistentiezone en hield daar volgens de vaststellingen geen rekening met de snelheidsbeperking. Neuville reed 156 km/u waar hij 80 km/u mocht rijden. 800 meter voor de tijdscontrole viel de wagen opnieuw stil en duwde het duo de wagen tot aan de tijdscontrole. Omdat ze vier minuten te laat waren, werden ze bestraft met 40 seconden straftijd. Niet veel later ontvingen ze van de wedstrijdleiding een boete van 1.900 euro.

Daarmee was de kous niet af. Neuville en Wydaeghe werden vrijdagavond gehoord om hun versie van de feiten te vertellen. Twee uur later viel het verdict. “Over een afstand van ongeveer elf kilometer reed wagen met startnummer 11 tegen excessief hoge snelheid. Het FIA Safety Tracking apparaat registreerde meerdere zware snelheidsovertredingen”, aldus het rapport van de stewards. “Op vrijdag 22 april 2022 heeft de wedstrijdleider mededeling nr. 1 gedaan, waarbij er een boete van 1.900 euro werd opgelegd aan bovengenoemde deelnemer voor zijn eerste snelheidsovertreding overtreding. Gezien de buitensporige snelheid waarmee met wagen nr. 11 werd gereden en derhalve mogelijke inbreuken op de relevante bepalingen van de FIA International Sporting Code, hebben de stewards de bemanning en de vertegenwoordiger van de deelnemer van wagen nr. 11 ontboden. Een hoorzitting werd gehouden op vrijdag 22 april 2022 om 21.05 uur, in aanwezigheid van Thierry Neuville, copiloot Martijn Wydaeghe en teammanager Pablo Marcos.”

© AFP

“De rijder verklaarde dat hij, als gevolg van enkele technische problemen aan zijn auto te laat was voor de tijdscontrole. Hij vertelde verder dat ze, om het tijdverlies te beperken, “verplicht waren om te snel te rijden”, hoewel zij wisten dat dit een overtreding van de verkeersregels was”, ging het verder. “Zij verklaarden echter dat zij nooit iemand in gevaar hadden gebracht, ook omdat er op dat moment geen verkeer was. Uit de gegevens van het officiële FIA Safety Tracking System bleek dat de bemanning op het voornoemde weggedeelte ongeveer elf kilometer te hard heeft gereden. Overdreven snelheid is een ernstige overtreding van de voornoemde artikelen van de Internationale Sportcode van de FIA. In dit geval lag de geregistreerde snelheid bijna 100% boven de snelheidslimiet, en noch de afwezigheid van verkeer, noch de intentie om te proberen hun tijd verlies te beperken, kan in aanmerking worden genomen om verzachtende omstandigheden te claimen.”

Boven op de boete van 1900 euro die Neuville en Wydaeghe op vrijdag kregen, ontvingen ze dubbele bestraffing: een tijdstraf van 1 minuut en een werkstraf van twee dagen die moet worden uitgevoerd binnen het jaar. De internationale automobielsportfederatie FIA zal bepalen wat die straf zal zijn.