Europees akkoord over strengere regels voor Google en Facebook

Haatzaaiende en andere illegale inhoud op het internet moet in de Europese Unie voortaan sneller worden verwijderd. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben zaterdagochtend in Brussel een akkoord bereikt over de zogenaamde wet inzake Digital Services Act (DSA), die moet zorgen voor een strenger toezicht op onlineplatforms en meer bescherming voor de gebruiker.

EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen sprak na afloop van een historisch akkoord. “Onze nieuwe regels zullen online gebruikers beschermen, de vrijheid van meningsuiting waarborgen en nieuwe kansen scheppen voor bedrijven”, sprak ze op Twitter. “Het is een sterk signaal aan mensen, bedrijven en landen wereldwijd.”

De DSA wil er onder meer voor zorgen dat illegale inhoud, zoals haatzaaiende taal, sneller van het internet wordt verwijderd. Ook schadelijke desinformatie, oorlogspropaganda en de verkoop van namaakproducten moet volgens de wet sneller in de kiem worden gesmoord. Het basisprincipe is: wat offline illegaal is, moet ook online illegaal zijn.

De nieuwe regels zijn asymetrisch opgevat, wat betekent dat ze strenger worden naargelang de grootte van de (maatschappelijke impact van de) onlineplatforms en andere digitale dienstverleners. Zo moeten grote platforms - met minstens 45 miljoen gebruikers - aan aanzienlijk meer regels voldoen dan kleinere.

Grote platforms moeten de Europese Commissie ook een toeslag betalen voor het toezicht op de regels: tot 0,05 procent van de jaaromzet. Brussel zal tientallen experts inhuren om de nieuwe regels te handhaven. Het akkoord moet zaterdag nog worden bevestigd door het Europees Parlement en de EU-lidstaten, maar dat wordt als een formaliteit bestempeld.

De onderhandelingen vonden onder aansturing van Frankrijk, dat nog tot de zomer de Europese ministerraden voorzit, plaats in een razend tempo. Het was een trofee die Parijs nog per se wilde binnenhalen voor het einde van het mandaat van president Emmanuel Macron. De laatste onderhandelingsfase duurde 16 uur. Vorige maand werd ook al de Digital Markets Act (DMA) goedgekeurd.