Nieuw massagraf ontdekt in Marioepol

© via REUTERS

Er is opnieuw een massagraf aangetroffen net buiten Marioepol, de Zuid-Oekraïense havenstad die al bijna twee maanden lang zwaar belegerd wordt door de Russen. Dat meldt het persagentschap AP op gezag van de lokale overheid.

Het stadsbestuur van Marioepol plaatste een satellietfoto online van net buiten Vynohradne, een dorp ten oosten van Marioepol. Op de beelden is een massagraf te zien van ongeveer 45 op 25 meter. Volgens de lokale functionarissen zou het de lichamen van minstens 1.000 inwoners kunnen bevatten.

Het gaat al om het tweede massagraf dat ontdekt wordt in de buurt. Eerder deze week werd ook al een massagraf in het dorp Manhush, ten westen van Marioepol, onthuld dankzij satellietbeelden. Dat graf zou meer dan 200 lichamen bevatten. Volgens de lokale overheid bevatten de massagraven bewijzen dat de Russen oorlogsmisdaden hebben gepleegd in de stad.