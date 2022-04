Twitter weert advertenties die klimaatverandering betwisten

“Misleidende advertenties op Twitter die de wetenschappelijke consensus met betrekking tot klimaatverandering tegenspreken zijn verboden. Dat is in lijn met ons beleid voor ongepaste content”, aldus duurzaamheidsmanager Casey Junod in een blog. “Wij geloven dat ontkenners van klimaatverandering geen geld zouden moeten verdienen op Twitter en dat onjuiste advertenties niet moeten afleiden van belangrijke gesprekken over de klimaatcrisis.”

De aankondiging komt op het moment dat Tesla-topman Elon Musk Twitter probeert over te nemen. De miljardair gaf vorige week aan het bedrijf voor ruim 43 miljard dollar van de beurs te willen halen. Musk heeft eerder gezegd dat hij vindt dat mensen bijna alles moeten kunnen zeggen op het platform.