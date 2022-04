Sandy Walsh in laatste rechte lijn voor debuut voor Indonesië: “Nu nog het volkslied zingen voor de president en de vlag kussen”

De aanhouder wint. Vijf jaar na zijn eerste liefdesverklaring aan Indonesië, het land van zijn grootouders, nadert Sandy Walsh het einde van zijn naturalisatieproces. In juni hoopt de rechtsback zijn officieel debuut als Indonesisch international te maken. Maar eerst zijn er nog de Europe play-offs met KV. “Ik blijf sowieso in Mechelen tot de laatste wedstrijd, ook als we ­barrages spelen. Het zou prachtig zijn om naar Indonesië te vertrekken met een Europese ticket op zak.”