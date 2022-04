En of de partijraad van donderdag een belangrijke mijlpaal was voor de CD&V. In een bijwijlen emotionele vergadering pleitte een hele tak van de partij voor vervroegde voorzittersverkiezingen. Zittend voorzitter Joachim Coens moet nu een voorstel uitwerken tegen 12 mei. Al probeert hij zich op allerlei manieren vast te klampen aan zijn troon.