Koni De Winter met Juventus ondanks wereldgoal van ploegmaat niet naar finale UEFA Youth League

De U19 van Juventus gaat niet naar de finale van de UEFA Youth League, de Champions League voor jeugdploegen. Juventus en Benfica speelden in de halve finale gelijk (2-2), maar de Portugezen haalden het met strafschoppen (3-4).

Onze landgenoot Koni De Winter stond de hele wedstrijd tussen de lijnen, zijn ploegmaat Angel Chibozo scoorde met een héérlijke pegel na 51 minuten de aansluitingstreffer. Benfica was namelijk al met 0-2 op voorsprong gekomen na tien minuten, maar pakte ook rood na 35 minuten. In de tweede helft kon Juventus nog gelijkmaken via Chibozo en Riccardo turicchia.

Bekijk het prachtige doelpunt van Chibozo hier:

Benfica won uiteindelijk na strafschoppen. Bekijk hier de beslissende penalty:

Voor Koni De Winter (19) was het de eerste keer dit seizoen dat hij meespeelde in de Youth League. Normaal maakt de centrale verdediger deel uit van de A-kern en speelt hij wedstrijden met de U23, maar voor deze belangrijke wedstrijd werd hij even teruggeroepen naar de U19. De Winter maakt ook deel uit van de Belgische U21 die zich vorige maand kwalificeerde voor het EK 2023.

