Ook Nederlandse zangeres beschuldigt ‘The voice’-jurylid Ali B. van grensoverschrijdend gedrag

In navolging van enkele deelnemers aan ‘The voice of Holland” beschuldigt nu ook de Nederlandse zangeres Ellen ten Damme coach/rapper Ali B van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De 54-jarige zangeres heeft daar recent een verklaring over afgelegd bij de politie. Dat meldt het Nederlandse Algemeen Dagblad vrijdag.

Het zou gaan om een incident van acht jaar terug in Marokko rond de opnames van ‘Ali B en de muziekkaravaan’, een programma van Avrotros waaraan zij deelnam. Ali B nam haar mee naar Meknes om inspiratie op te doen voor een nummer. Die samenwerking mondde uit in de song “Dit is wie ik moest zijn”.

In de televisie-uitzending ‘De geknipte gast’ van BNNVARA vertelt zangeres Ten Damme vrijdagavond over haar ervaringen, overigens zonder de naam van Ali B te noemen. Ze zei onder meer dat ze “eenzelfde ervaring” had gehad als de slachtoffers van seksueel overschrijdend gedrag bij ‘The voice of Holland’.

De advocaat van Ali B zal zaterdag reageren op de aantijgingen. De 40-jarige rapper werd recentelijk beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, na verschillende onthullingen in het online programma ‘Boos’. Tegen Ali B zijn er inmiddels al twee klachten, waarvan minstens één voor verkrachting.