Grootschalige politieactie na schietpartij in wijk van Washington

In de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. zijn vrijdag minstens drie personen gewond geraakt bij een schietpartij. Dat meldt de politie. De vermoedelijke schutter is nog niet gevat.

“Er zijn minstens drie slachtoffers, twee mannen en een minderjarig meisje”, berichtte de politie op Twitter. Er werden massaal veel agenten, wapens en kogelvrije vesten ingezet. Een plaatselijke universiteit werd in lockdown geplaatst. In de hele omgeving is de politie bezig met een grondige sweeping.

Het incident vond plaats in een welvarend en normaal gesproken rustig noordwestelijk deel van de hoofdstad. Veel inwoners werden in allerijl geëvacueerd uit het gebied, waar verschillende schoten te horen zijn geweest.

Volgens CNN is de politie nog steeds op zoek naar de schutter.