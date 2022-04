19-jarige Noah Vandenbranden breekt Belgisch record uit 2009 op de individuele achtervolging

Noah Vandenbranden (hier op archiefbeeld) zette in Glasgow de beste Belgische tijd ooit neer op de individuele achtervolging, maar die was niet genoeg voor een finaleplaats.

Op de tweede dag van de manche voor de Nations Cup baanwielrennen in het Schotse Glasgow was Noah Vandenbranden de beste Belg met een elfde plaats in de individuele achtervolging. Met zijn tijd van 4’17”074 brak de 19-jarige baanrenner het Belgisch record van Dominique Cornu uit 2009. Tuur Dens en Katrijn De Clercq haalden de finale van de afvallingskoersen.

In de namiddagsessie van de tweede dag waren de jonge De Clercq en Dens de enige Belgen die zich wisten te plaatsen voor de finalewedstrijden van de avondsessie. De twintigjarige De Clercq werd in haar finale afvallingskoers na een valpartij veertiende bij de elite vrouwen, de 21-jarige vicewereldkampioen scratch Dens pakte de zestiende plaats in zijn finale, die werd gewonnen door de Italiaan Elia Viviani.

Vijf andere Belgen kwamen ook in actie, waaronder dus de negentienjarige Vandenbranden, die elfde op dertig deelnemers werd in de individuele achtervolging maar ondanks zijn beste Belgische tijd ooit niet door mocht naar de finale. De andere Belgen in actie waren voormalig keirinwereldkampioene Nicky Degrendele (doorgestoten tot in de achtste finales van de sprint, maar daarin uitgeschakeld), Maxwell De Broeder en Arthur Senrame (respectievelijk 21ste en 22ste op 27 deelnemers in de tijdrit over een kilometer) en Thibaut Bernard (21ste in de individuele achtervolging).

De manche voor de Nations Cup baanwielrennen in Glasgow vindt plaats van donderdag tot en met zondag. In totaal zijn er twaalf geselecteerde Belgen, met daarbij Ronde van Vlaanderen-winnares en puntenkoerswereldkampioene Lotte Kopecky als opvallendste naam. Zij komt zaterdag voor het eerst in actie, in de omnium. (belga)