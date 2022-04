Anderlecht-huurling Michel Vlap scoort met bebloed voorhoofd voor Twente

Twente heeft op de 30ste speeldag in de Eredivisie geen steek laten vallen tegen laagvlieger Sparta Rotterdam. De Tukkers wonnen met 2-0. Bij Sparta stonden twee Belgen in de basis: Michaël Heylen en Arno Verschueren. Na 23 minuten kwam Twente op voorsprong via Ricky van Wolfswinkel.

Na rust mocht Anderlecht-huurling Michel Vlap (57’) er met bebloed voorhoofd 2-0 van maken. In de stand staat Twente op de vierde plaats, met evenveel punten als de nummer drie Feyenoord (61). Sparta staat zestiende, de barrageplaats in de Eredivisie, met 25 punten.