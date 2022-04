Ex-renner Zico Waeytens wint eerste bokskamp (met de steun van onder andere Yves Lampaert)

Na lang wachten kon gewezen profwielrenner Zico Waeytens voor het eerst de ring in. De renner ruilde enkele jaren geleden zijn fiets voor bokshandschoenen. Door de coronacrisis moest hij lang wachten op een eerste kamp. In een tot de nok gevulde sporthal van Ledegem won Zico op punten van de 33-jarige Maxim Simoens.

Tijdens een erg spannende match over drie ronden werd Zico aangemoedigd door heel wat renners of mensen uit het wielermilieu. Onder andere Yves Lampaert, Nico Mattan en Zico’s trainingsmakkers van de De Melkerie moedigden hem aan. Na de wedstrijd bracht Zico nog een eerbetoon aan de overleden wielrenner Michael Goolaerts waarmee hij goed bevriend was.

© VDB

© VDB