Wolfsburg, met Bornauw en Casteels, verplettert Mainz

Wolfsburg speelde een geweldige eerste helft. Na acht minuten kwam de openingstreffer op het bord via Jonas Wind. Voor Mainz kreeg Niklas Tauer na 23 minuten een rode kaart. Wolfsburg profiteerde optimaal en scoorde nog vier keer voor rust. Max Kruse (24’, 35’ en 45’+2’) maakte een hattrick en ook Jonas Wind (42’) scoorde nog een keer. Na rust slaagde Wolfsburg er niet meer in de score uit te diepen. In de stand blijven de Wolven tegenvallend elfde met 37 punten. Mainz staat negende met 39 punten.

Vlap scoort voor Twente

Twente heeft op de 30ste speeldag in de Eredivisie geen steek laten vallen tegen laagvlieger Sparta Rotterdam. De Tukkers wonnen met 2-0. Bij Sparta stonden twee Belgen in de basis: Michaël Heylen en Arno Verschueren. Na 23 minuten kwam Twente op voorsprong via Ricky van Wolfswinkel. Na rust mocht Anderlecht-huurling Michel Vlap (57’) er 2-0 van maken. In de stand staat Twente op de vierde plaats, met evenveel punten als de nummer drie Feyenoord (61). Sparta staat zestiende, de barrageplaats in de Eredivisie, met 25 punten. (belga)