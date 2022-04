11.000 fans stuwen Sinjoren in Sportpaleis naar winst

“Dit is heerlijk, zei uitblinker en Young Gun Niels Van Den Eynde. “Ik speel volgend seizoen wel voor Luik, maar ik blijf een Giant en zal tot het einde van het seizoen mee strijden voor een goed resultaat,” aldus nog Niels Van Den Eynde. 11.000 toeschouwers, waaronder Antwerps burgemeester Bart De Wever, tekenden present op de tiende editie van de Night of the Giants. Onder hen ook CEO John Porter van Telenet. Het telecommunicatiebedrijf bevestigde voor het begin van de wedstrijd dat het ook de volgende vier jaar hoofdsponsor is van Telenet Giants Antwerp. In een attractieve eerste helft was het Heroes Den Bosch met de beste start: 6-14. “Defensief zat het wel strak, maar de shotselectie was niet goed. Gelukkig konden we het tempo opschroeven en hadden we na het eerste kwart toch een bonusje (21-18) op zak,” zei coach Luc Smout. De Giants scoorden via verschillende spelers en namen via acht punten op een rij van Jean-Marc Mwema, Dennis Donkor en Jaylen Hands na 25-27 en met een mooi tussenspurtje en via Matt Tiby afstand: 37-29. Thomas Van Der Mars (ex-Okapi Aalst) reageerde voor de Nederlanders wel naar een 39-33 tussenstand halfweg. Het derde kwart verliep bijzonder nerveus, met gemiste open shots, balverliezen maar wel veel intensiteit. In een dolle sfeer bleven de Giants na 44-35 wel heerlijk en na ook een beklijvende dunk van Markel Brown heersen: 50-43. De jonge Niels Van Den Eynde was secuur als guard, scoorde belangrijke punten en was de bezieler na een Nederlandse remonte (52-48) van de 60-48 Antwerpse bonus. Roby Rogiers (12 stuks) plukte rebounds en een collectief en snel spelend Telenet Giants Antwerp drukte tegen een uitgeblust Heroes Den Bosch in een kolkend Sportpaleis door naar verdiende winst.

Telenet Giants Antwerp-Heroes Den Bosch 69-53KWARTS: 21-18, 18-15, 11-10, 19-10

TELENET GIANTS ANTWERP: Tiby 7, Van Den Eynde 13, D’Espallier 0, N. De Ridder 4, Rogiers4 , Hands 9, Brown 4, Krutwig 9, Mwema 10, Donkor 9

HEROES DEN BOSCH: Van Vliet 7, Maxhuni 7, Kherrazi 3, Helfrich 3, Hammink 10, Van Der Mars 11, Lautier-Ogunleye 2, Price 3, Stilma 8, Mounce 0