Hubo Limburg United boekte tegen Den Helder Suns de grootste zege uit de clubgeschiedenis. Het basketbalde in de Alverberg opnieuw met de juiste intensiteit en snelheid en won met 47 punten verschil: 113-66. Door de zege is United zeker van de tweede plaats in de Elite Silver en speelt het de eerste ronde van de BNXT play-offs tegen hetzelfde Den Helder.