Sodexo waarschuwt gebruikers dienstencheques voor phishing

Het gaat om een e-mail met als onderwerp “Nieuwe te bevestigen of te betwisten voorwaarden” die zogezegd in naam van Sodexo is verstuurd aan gebruikers van dienstencheques. Ze worden gevraagd om op een link te klinken.

“Dit is een uitgebreide phishingpoging die kan leiden tot bankfraude als de ontvanger van de e-mail de instructies opvolgt”, waarschuwt Sodexo, dat de dienstencheques uitgeeft, vrijdagavond in een mededeling. Het bedrijf roept mensen die de e-mail hebben gekregen, op om die niet te openen.

“Het beveiligingsteam van Sodexo heeft de situatie onmiddellijk geanalyseerd en vastgesteld dat de integriteit van de IT-systemen van Sodexo nooit in het gedrang kwam”, luidt het voorts. “De gegevens werden op geen enkele manier via zijn systemen blootgesteld.”