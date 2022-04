Belgian Cycling reageert op onderzoek naar aanwending Vlaams geld en inmenging in Cycling Vlaanderen: “Transparant controlesysteem”

De bal ging aan het rollen nadat het opstappen van de ceo van Cycling Vlaanderen Frank Glorieux begin deze maand, gevolgd door drie externe bestuurders. Het personeel schaarde zich toen in een open brief achter de vertrokken ceo. Ze klaagden aan dat de Vlaamse wielerfederatie “niet autonoom kan werken, maar aangestuurd wordt door Belgian Cycling.”

“Vooreerst wenst Belgian Cycling haar verbazing te uiten ten aanzien van dit persbericht en de recent verschenen persartikels waarin eenzijdige en tendentieuze aantijgingen worden aangevoerd ten aanzien van de federatie”, klinkt het bij de Belgische wielerbond.

Jaarlijks vloeit er 1,3 miljoen euro Vlaamse topsportsubsidies via Cycling Vlaanderen naar Belgian Cycling. Weyts wil weten of dat geld goed besteed wordt.

Belgian Cycling verweert zich met een recente audit, die bij Ben Weyts vreemd genoeg net de alarmbellen zou hebben doen afgaan over een probleem van autonomie van Cycling Vlaanderen. “De audit vermeldt onder meer dat er geen reden gevonden werd om te twijfelen aan de juistheid van de aanwending van de middelen”, vindt Belgian Cycling.

Over de greep van Belgian Cycling op de Vlaamse wielerfederatie klinkt het: “Aangaande de dubbele mandaten, is het zo dat Belgian Cycling is samengesteld uit vertegenwoordigers van beide regionale vleugels, zijnde Cycling Vlaanderen en FCWB. De samenstelling van de Algemene Vergadering en het Bestuursorgaan is dan ook op deze manier bepaald in de statuten van de vzw, naar analogie trouwens met tal van andere nationale sportfederaties.”

Ook daar denkt Minster Ben Weyts anders over. “Dubbele mandaten kunnen niet: je kunt onmogelijk twee heren dienen”, aldus Weyts in zusterkrant De Standaard. “Op bestuursvlak zou tussen de twee federaties een Chinese muur moeten staan. Alle constructies die aanleiding kunnen geven tot belangenconflicten moet je maximaal vermijden.”

Voorts zal de Inspectie van Financiën onderzoek doen naar vermeende betalingen ten bate van Belgian Cycling met betaalkaarten van Cycling Vlaanderen. “Alle transacties zijn sinds jaren onderworpen aan een transparant en onderbouwd controlesysteem tussen de federaties, waarbij de afrekeningen telkens correct en secuur gebeurd zijn, en waar Sport Vlaanderen in dit geval ook steeds op reguliere basis de informatie heeft gekregen”, laat Belgian Cycling weten.