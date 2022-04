Rechtbankvoorzitter overweegt herkwalificatie in zaak-Sanda Dia: “Want er was de wil om de schachten te laten afzien”

De rechtbankvoorzitter had op het einde van de eerste dag in het Reuzegomproces nog een verrassing in petto. Ze liet weten dat ze herkwalificaties van de aanklachten in het debat wil brengen. Zo overweegt ze om bepaalde aanklacht te herformuleren tot de klassieke ‘slagen en verwondingen zonder het oogmerk te doden’.