Enorme maar zelden geziene inktvis van 3 meter lang spoelt aan op strand

Ze duiken vaak op in legendes, mythes en films, maar reuzeninktvissen worden zelden gezien door mensen. De grote pijlinktvis leeft diep in de oceaan, kan zo’n zeventien meter lang worden en weegt dan minstens een ton, maar er zijn slechts een paar opnames van de architeuthidae in het wild gemaakt. Een Japanse visser kon zijn ogen dan ook niet geloven toen hij woensdag een aangespoeld exemplaar van zo’n drie meter lang ontdekte in Fukui. “Ik was erg opgewonden dat de inktvis nog leefde”, zegt Kazuyuki Hamakami (45). “Ik kon zijn felrode kleur en gigantische afmetingen van ver zien.” Het enorme zeewezen, dat nog een jonge reuzeninktvis was, stierf echter kort nadat het ontdekt werd door de visser.