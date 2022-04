Lasser wordt basketprof: Toon Ceyssens eerste aanwinst van Limburg United

Toon Ceyssens is dit seizoen topscorer in Top Divisie 1. — © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

“Het is een jongensdroom die nog niet volledig vervuld was. Ik ben 25 jaar. Het is nu of nooit om de stap hogerop nog eens proberen te zetten”, aldus Ceyssens, die in het seizoen 2016-2017 met een dubbele licentie al eens vijf keer mocht invallen bij de eersteklasser.

De 2.06 meter grote center uit Bree wordt voltijds prof en zal alleen bij de eerste ploeg spelen. “Eind juni stop ik als lasser in Dilsen-Stokkem en op 1 juli begin ik bij Limburg United. Maar ook nu zal ik na de werkuren al geregeld meetrainen. Fysiek wordt het hard werken. Daar ben ik mij van bewust.”

Ceyssens is dit seizoen met een gemiddelde van 23 punten per wedstrijd topscorer in Top Divisie 1. Hij maakte ook de meeste vrijworpen: 118 stuks. Gemiddeld plukt hij 9,4 rebounds, net iets minder dan zijn ploegmaat Matts De Keuster (9,7) en Rik Van den Bergh van Donza. Met de komst van Ceyssens kleurt Limburg United weer een beetje meer Limburgs.