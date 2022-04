Man met een mening Jan Bakelants overschouwt het voorjaar in acht stellingen: “Er wordt te veel geromantiseerd”

Op zoek naar een man met een mening? Eén adres: Jan Bakelants (36). Vandaag nog meer dan anders. Als streekgenoot traint hij occasioneel met Wout van Aert. Als renner van Intermarché-Wanty-Gobert is hij lid van de succesploeg van dit moment. Op zijn eigen manier repliceert hij op acht stellingen over het voorjaar. “Het jaar te veel voor Gilbert? Als jij Roubaix wint en er is een ploeg gek genoeg om jou op je 37ste nog een bijzonder vet contract voor drie jaar te geven, ga jij dan neen zeggen?”