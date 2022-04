Britse man anderhalf jaar besmet met corona, Belg raakte maar liefst 6 keer besmet

Uit recente Britse cijfers blijkt dat een man daar maar liefst 505 dagen besmet was met Covid-19. Wie bij ons het coronarecord heeft gebroken, kan Sciensano niet zeggen. Wel dat een Belg maar liefst zes keer besmet raakte in de afgelopen twee jaar.

Naar schatting 38,5 miljoen mensen, of 70,7 procent van de bevolking, liepen sinds eind april 2020 minstens één besmetting met Covid-19 op in Groot-Brittannië. De cijfers komen van het bureau voor nationale statistiek in Groot-Brittannië en zijn door de regering gecommuniceerd.

Dat zijn straffe cijfers. Maar er zit een grote foutmarge op. Want heel veel gevallen zijn niet eens in de statistieken opgenomen. Omdat veel mensen zich op den duur niet eens meer lieten testen, zeggen Belgische experts.

Recordhouder had 505 dagen corona

Meest opvallende cijfer uit Groot-Brittannië is van een Brit die maar liefst 505 dagen of ongeveer anderhalf jaar positief testte. Dat is voor zover bekend de langste coronabesmetting in Groot-Brittannië. De patiënt is uiteindelijk overleden.

Of er bij ons zo’n lange coronabesmetting is geweest, kan viroloog Steven Van Gucht niet zeggen omdat daar geen cijfers over bestaan. “Maar wij hebben ook patiënten gehad die zeer lang besmet waren”, zegt de viroloog die voor het eerst sinds lang niet meer fulltime met Covid-19 bezig is, maar ook nog met rabiës en hepatitis bij kinderen.

“De meeste mensen die met het virus besmet worden, overwinnen de infectie op natuurlijke wijze. Patiënten die het virus zo lang dragen, hebben meestal een immuunsysteem dat verstoord is door een kankerbehandeling bijvoorbeeld.“

Zes keer positief

Momenteel zijn er gemiddeld 6.011 nieuwe besmettingen per dag. De grote meerderheid daarvan, zo’n 90 procent, legde voor de eerste keer een positieve coronatest af, zo klinkt het bij Sciensano.

Wanneer eenzelfde patiënt een tweede positieve test aflegt minstens 90 dagen na een vorige positieve test, dan wordt dit gedefinieerd als een herinfectie. Maar van een golf aan herbesmettingen is geen sprake. Volgens Van Gucht ging het de voorbije tien weken in ongeveer 9 procent van de gevallen (667) om een tweede en in 0,2 procent (15) om een derde besmetting. Al kan het nog erger. Sinds het begin van de pandemie werden 39 Belgen al vier keer getroffen door het virus en zijn er twee personen die vijf keer besmet raakten. Het absolute record is gevestigd door een Belg die maar liefst zes keer positief testte. Sciensano merkt bij de cijfers wel op dat ze gebaseerd zijn op de officiële testen. Het werkelijke aantal (her)besmettingen zal veel hoger liggen. “Het is goed mogelijk dat mensen die het al eens gehad hebben en nu slechts milde klachten hebben en zich niet opnieuw laten testen”, zegt de viroloog.

“Hoor maar eens in je omgeving hoe weinig mensen enig idee hebben waar ze de besmetting hebben opgelopen. Uit onderzoek blijkt dat in België zeker twee op de drie mensen die besmet raakten, er geen flauw idee van hebben hoe ze er aan geraakt zijn”, zegt Van Gucht.