Lars Was opent zaterdag zijn stripwinkel Het Negende Labyrint in Shopping 2 in Genk. — © Chris Nelis

Genk

Strips niet meer populair? Daar is Lars Was het niet mee eens. Zaterdag opent hij zijn nieuwe stripwinkel Het Negende Labyrint in Shopping 2 in Genk. “De klassieke strips worden niet meer zo goed verkocht als vroeger, maar de Japanse Manga World en fantasyreeksen worden steeds populairder.”