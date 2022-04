Neuville is tweede na eerste dag in Rally van Kroatië: “Tevreden ondanks alle problemen”

De Monte Carlo eind januari maakte duidelijk dat Hyundai nog een pak werk voor de boeg had. Na de winterrally in Zweden hadden de teams een kleine twee maanden de tijd om de nieuwe hybride rallywagens verder te ontwikkelen. Bij Hyundai hebben ze die tijd nuttig ingevuld. De Hyundai’s waren tijdens de openingsdag een pak competitiever dan tijdens de openingswedstrijd. Thierry Neuville kon het tempo van leider Rovanperä niet aan, maar dat Rovanperä Neuville naar huis reed was ook niet waar. Na vier ritten bedroeg het verschil 12.5 seconden. Op weg naar het servicepark dook er bij de Belg een technisch probleem op.

“Op de autosnelweg hebben we de riem van de alternator vervangen waarna we gewoon verder konden rijden. Tot op zo’n 800 meter van de tijdscontrole de wagen niet meer verder wou. Martijn en ik hebben de wagen tot aan de controle geduwd. Het is wel jammer dat we te laat waren en bestraft werden met 40 seconden straftijd.”

Het doorzettingsvermogen typeert zowel Neuville als zijn copiloot Wydaeghe. “Ook al hebben we veel tijd verloren, de rally is nog lang. We geven nooit op en willen het beste voor het team en onszelf”, zei Neuville. “Het is belangrijk dat we onze belangrijkste rivalen achter ons proberen te houden. Vandaag was Kalle te snel. We hadden hem misschien kunnen volgen, maar dan hadden we een pak risico’s moeten nemen. Ondanks alles ben ik tevreden met de tweede plaats van vandaag.”

Op zaterdag wordt er droog weer voorspeld en krijgen de rijders opnieuw twee lussen van telkens vier klassementsritten voor de wielen geschoven. “Er wachten ons morgen enkele pittige ritten met nogal wat verraderlijke bochten. Als ik me zo comfortabel als vandaag voel in de wagen ga ik proberen om hetzelfde ritme aan te houden, te controleren en dan zien we wel”, besloot Thierry Neuville. (belga)