Lommel SK speelt zonder Smeets gelijk tegen OHL

Lommel SK sloot het seizoen af met een 1-1-gelijkspel in en tegen Leuven. Assistent-trainer Patrick Greveraars was terug uit quarantaine en stond aan het roer. Hoofdtrainer Brian Eastick vertoeft al opnieuw in Manchester.

De Nederlander zag Saito in de tweede helft het openingsdoelpunt van Ouedraogo uitwissen. Kabongo liep nog een hoofdblessure op. In Leuven kwamen grotendeels spelers in actie die er ook volgend seizoen zeker bij zijn. Belghali was niet fit, Smeets moest niet komen opdraven. Aguilar en Roque kwamen in de tweede helft in actie. De Busser viel niet in. Neven was uit quarantaine en zat op de bank in gewone kledij. Pro League-CEO Lorin Parys keek toe vanaf de zijlijn.

Eerste helft: Fiermarin, Troonbeeckx, Wuytens, Lemoine, Tolinsson, Pierrot, Sales, Thordarson, Martinez, Kabongo, Talvitie.

Tweede helft: Fiermarin, Troonbeeckx, Roque, Aguilar, Lemoine, Henkens, Pierrot, Thordarson, Anello, Cauê, Saito.

Doelpunten: 60’ 1-0 Ouedraogo, 65’ 1-1 Saito.