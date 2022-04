Favorieten meteen op de afspraak op BK zwemmen

Op de eerste dag van de Belgische zwemkampioenschappen in Antwerpen waren de favorieten meteen op de afspraak. Louis Croenen won de 100 meter vlinderslag in 53”14. Valentine Dumont de 200 meter vrije slag in 1’59”00 en Florine Gaspard de 50 meter schoolslag in 31”06, waarmee ze nogmaals onder de kwalificatielimiet voor het WK in Boedapest (31”22) bleef.