LVL heeft de titel binnen handbereik. Met een 3-2-overwinning tegen Gent nam de Genkse fusieclub afgelopen zondag een 1-0-voorsprong in de best-of-three van de Champions Final. Klaart LVL dit weekend de klus al? Of volgt er een belle? Zondag omstreeks 18 uur kennen we het antwoord op die vraag.