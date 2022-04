Philippe Gilbert mag zich opmaken voor opeenvolging aan kippenvelmomenten: “Er gaat veel ambiance zijn”

Elf jaar geleden was Philippe Gilbert (39) de laatste renner die het toenmalige Omega Pharma-Lotto een Monument schonk in La Doyenne. Zondag start de meest gelauwerde nog actieve Belgische renner er voor het laatst, maar de cirkel rond maken en bij zijn 17de deelname opnieuw winnen, dat lijkt een utopie. “Ik geloof niet in een mirakel.”

Zijn beste resultaat dit jaar is een elfde plek in de Volta Limburg Classic. Philippe Gilbert is in zijn afscheidsjaar zijn indrukwekkende palmares niet bepaald aan het aandikken. Ziektes en andere kwaaltjes hebben vat op het halve peloton en ook Gilbert ontsnapt er niet aan. Toch staat de Luik-Bastenaken-Luik van zondag voor een deel in het teken van het einde van zijn carrière. Toeval of niet, Lotto-Soudal logeert in het R Hotel in Aywaille dat gelegen is aan het Square Philippe Gilbert en vanuit de kamers zijn de campers, spandoeken en wegbeschilderingen op La Redoute goed en wel te zien. Die zetten Gilbert en zijn straffe prestaties nog één keer in de verf. Van een laatste exploot durft Gilbert echter niet dromen. “Ik ben niet in topvorm omdat ik de voorbije weken door gezondheidsperikelen niet heb kunnen trainen zoals het hoort. De lange, intensieve trainingen die nodig zijn om goed te zijn heb ik niet kunnen inplannen. Ik ga proberen een resultaat neer te zetten, maar mirakels bestaan niet en een koers als Luik-Bastenaken-Luik liegt nooit.”

Bij het afspelen van het afscheidsfilmpje dat het team voor hem in mekaar stak, leek hij het even moeilijk te krijgen. “Mooi hè”, sprak Gilbert. “Er gaat veel ambiance zijn zondag langs het parcours. Zelfs de verkenning was al leuk om te doen. Ik had op sociale media al gezien wat de fans allemaal voor mij in mekaar hebben gebokst.”

Toch zegt Gilbert La Doyenne ook zondag gewoon professioneel te zullen aanpakken en er geen ceremoniële wedstrijd van te willen maken. “Als ik op La Redoute nog bij de beteren ben, dan zal het zaak zijn om me zo veel mogelijk te sparen. Ik heb nog nooit op emotie gekoerst en ga dat nu ook niet doen. We zullen wel voor de aanval moeten kiezen, want als ik zou zeggen dat we tot de finale kunnen wachten om dan van de rest weg te rijden, dan zou ik liegen. Het is mooi dat we weer voor publiek mogen koersen en ik hoop al die mensen nog één keer een mooi moment te laten beleven.”

© BELGA

Naast Gilbert kijken ze bij Lotto-Soudal in eerste instantie naar Tim Wellens voor een resultaat. De Limburger is echter realistisch. “Ik hoop te kunnen anticiperen”, zegt Wellens. “Ik denk niet dat het een goed idee is om tot op La Roche aux Faucons te wachten. Daarvoor heb ik niet genoeg vertrouwen na mijn 23ste plek in de Waalse Pijl. Anders zou ik hier altijd starten om te winnen of een podium te rijden, maar in de huidige omstandigheden is een plek in de top tien een gezonde ambitie.”

Wout van Aert schuiven beide heren als een te duchten kandidaat voor de overwinning naar voor. “Met hem staat er een extra topfavoriet aan de start”, zegt Wellens. “Hij was al goed in Parijs-Roubaix en iemand die een bergetappe in de Tour kan winnen, zal de hoogtemeters in Luik-Bastenaken-Luik ook vlot kunnen verteren.”

“Ik denk dat hij de Belg met de meeste winstkansen is”, voegt Gilbert daar nog aan toe. Sinds we niet meer aankomen in Ans is de koers minder lastig. Als Wout op zijn tempo de Roches aux Faucons oprijdt, zal hij niet ver van de toppers zitten en dan kan hij in de finale zeker nog terugkeren.”