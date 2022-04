Dankzij Tim Wellens staat Lotto Soudal nog tussen de mensen in WorldTour-ranking

Er is dit voorjaar al veel inkt gevloeid over de precaire situatie waarin Lotto Soudal zich bevindt. De wielerformatie van de Nationale Loterij dreigt zijn WorldTour-status kwijt te spelen. Tim Wellens treft weinig schuld, sterker nog: de Truienaar is hofleverancier van de punten bij de roodhemden.

Lotto Soudal startte deze week op plaats twintig, twee plaatsen onder de rode degradatiestreep, met 43 punten achterstand op Israel-Premier Tech. De ploeg van John Lelangue was de Israëliërs voorbijgestreefd indien Wellens niet was teruggezet van plaats drie naar negen wegens ‘onreglementair sprinten’ in de Brabantse Pijl. Die jurybeslissing kostte het team 85 UCI-punten.

Niettemin begint de spanning te stijgen in de onderste regionen van de WorldTour. Met name dankzij Cofidis, dat goed blijft presteren en de plaatsen zeventien (Movistar), zestien (EF Education-EasyPost) en vijftien (BikeExchange-Jayco) in het vizier krijgt. De Franse formatie telt nog maar 220 punten minder dan laatstgenoemde ploeg.

Israël sluipt weer weg

De renner die ze binnen Lotto Soudal het minst met de vinger kunnen wijzen voor deze benarde situatie, is Tim Wellens. De 30-jarige Truienaar bracht de afgelopen twaalf maanden immers de meeste punten in het laatje. 966 om precies te zijn, goed voor een 65ste plaats in de UCI-ranking. De top tien van puntenpakkers binnen Lotto Soudal ziet er als volgt uit: Tim Wellens (966 ptn), Victor Campenaerts (876,3), Arnaud De Lie (725,2), Caleb Ewan (582), Maxim Van Gils (330), Andreas Kron (290), Philippe Gilbert (258), Steff Cras (237), Harm Vanhoucke (227) en Florian Vermeersch (155).

Tim Wellens trok met zijn ploeggenoten op verkenning. — © BELGA

Met Luik-Bastenaken-Luik in het vooruitzicht en de Waalse Pijl achter de rug lijkt Israel-Premier Tech weer stilaan weg te sluipen bij Lotto Soudal. Zo leverde de zesde plaats van Michael Woods op de Muur van Hoei Israël 140 punten op. Een opsteker zondag in de laatste grote afspraak van het voorjaar is dus zeker welkom voor Lotto Soudal.

Limburgse puntenpakkers

Qua gouwgenoten moet Wellens Jasper Philipsen en Dylan Teuns voor zich dulden. De sprinter van Alpecin-Fenix reef de voorbije twaalf maanden 1.280 UCI-punten binnen. Dylan Teuns maakte dankzij zijn zege in de Waalse Pijl (goed voor 400 punten, nvdr.) een reuzensprong in het UCI-klassement. De Halenaar van Bahrain Victorious totaliseert momenteel 1.178 eenheden. Ben Hermans is de verrassende nummer vier met 812,3 punten. Jordi Meeus (Bora-hansgrohe) en Amaury Capiot (Arkéa-Samsic) ontlopen elkaar slechts één puntje met respectievelijk 538 en 537 punten. Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty Gobert) prijkt nog net in de top 200 met 338 punten.