Als Halilhodzic bondscoach blijft, speelt Marokko op WK zonder Ziyech en Mazraoui tegen Rode Duivels: “Afgerond hoofdstuk”

Vahid Halilhodzic, de Frans-Bosnische bondscoach van Marokko, heeft verklaard dat zijn beslissing om sterspelers Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui niet op te roepen voor hem een afgerond hoofdstuk is. Marokko is een van de tegenstanders van de Rode Duivels in de groepsfase van het WK in Qatar (21 november-18 december).

“Een speler die weigert te trainen, weigert te spelen, die blessures veinst, dat is voor mij een afgerond verhaal,” antwoordde Halilhodzic op de vraag van de Kroatische televisiezender Nova TV of hij bereid zou zijn de twee spelers op te roepen voor het WK.

Middenvelder Hakim Ziyech (Chelsea) en verdediger Noussair Mazraoui (Ajax), die een meningsverschil hebben met de coach, werden niet opgeroepen voor de kwalificatiewedstrijden tegen de DR Congo eind maart.

De verklaring van Halilhodzic komt een week nadat de voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond, Fouzi Lekjaa, verzekerde dat de deuren van het nationale elftal open blijven voor alle Marokkaanse spelers, ook voor Ziyech en Mazraoui.

Maar voor Halilhodzic is het nationale elftal iets heiligs: “Het behoort niet aan de spelers maar aan het hele volk.”

“Als iemand zich zo gedraagt, is voor mij dit verhaal voorbij en wil ik er niet meer over praten. Ik heb een beslissing genomen. Het feit dat iemand er anders over denkt is zijn zaak,” legde hij uit.

De 29-jarige Ziyech kondigde begin februari aan dat hij zich terugtrok uit het internationale voetbal na een ruzie met Halilhodzic.

Ondanks de kwalificatie voor het WK kreeg Halilhodzic in Marokko kritiek op zijn tactische keuzes en de samenstelling van het team. Er zijn geruchten dat hij nog voor het WK zou vertrekken.

Over zijn toekomst als bondscoach, zei Halilhodzic dat hij “sereen” is. De Franse Bosniër werd eerder al ontslagen door Ivoorkust in 2010 en Japan in 2018 na hen te hebben gekwalificeerd voor het WK.

“We zullen zien. Er zijn al heel wat vreemde dingen gebeurd in mijn leven. Als ze niet blij met me zijn, is het niet de eerste keer dat we uit elkaar gaan,” zei hij.

Naast de Rode Duivels zijn in Qatar vicewereldkampioen Kroatië, volgens Halilhodzic de favoriet in groep F, en Canada de tegenstanders van Marokko in de poulefase. (belga)