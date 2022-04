Zolang de aankomst in Ans lag, was La Doyenne voorspelbaar. Een tiental topfavorieten maakten onderling uit wie won. Sinds de streep in Luik ligt, maken ook renners met een afwijkend profiel een kans. Daarom: hoe schat Vanendert de kansen van Dylan, Wout, Tiesj, Remco, Julian, Tim en Tadej in?