Max Verstappen pakt eerste pole van het jaar na vijf (!) onderbrekingen: “Lastig, maar dat heb ik graag”

Max Verstappen start zaterdag vanop pole in de Grote Prijs van Emilia-Romagna. In een sessie die vijf keer werd onderbroken door een rode vlag was hij sneller dan Charles Leclerc en Lando Norris. Leclerc verspeelde zijn kansen door een foute beslissing.

Een tumultueuze sessie werd uiteindelijk beslist door een tactische beslissing. Max Verstappen (Red Bull) kwam in zijn snelle ronde in Q3 twee honderdsten te kort, maar besloot door te rijden. Op een opdrogende piste lag hij halfweg het rondje al een seconde onder zijn vorige ronde en zelfs toen hij van het gas moest voor de gestrande Bottas verbeterde hij nog bijna 8 tienden. Charles Leclerc (Ferrari) daarentegen reed slechts één vliegende ronde en zocht daarna de pits opzoeken. “Een foute beslissing van mezelf die me de pole kost”, jammerde de Monegask. “Maar het weekend is nog lang, ik kan dit morgen en overmorgen nog rechtzetten.”

Verstappen start zaterdag dus op pole, voor het eerst dit seizoen. “Een lange en hectische sessie was dit, op een baan die niets vergeeft: als je in de fout gaat, hang je in het decord. Heel moeilijk en verraderlijk, maar zo heb ik het graag”, juichte de Maaseikenaar. “Maar zaterdag en zondag krijgen we ander weer. Maar na een seizoensbegin dat niet volgens plan verlopen is, ben ik blij met deze pole.”

De top-drie voor de sprintrace van zaterdag: Verstappen voor Leclerc en Norris. — © REUTERS

Vijf rode vlaggen

Na een nat trainingsuurtje vertoonde de Autodromo Enzo e Dino Ferrari een droog spoor bij het begin van de kwalificaties, zodat voor het eerst slicks werden opgelegd. Vroeg in Q1 lag de sessie een tijdlang stil doordat de remmen van Alex Albon vuur hadden gevat. Een band explodeerde en de Williams verloor brandende onderdelen. Na de herstart wist Lewis Hamilton (Mercedes) maar net zijn vel te redden. Hij werd vijftiende, één plaatsje slechter en hij zou opnieuw gesneuveld zijn in het eerste deel van de kwalificaties. Geëlimineerd werden Tsunoda (AlphaTauri), Gasly (AlphaTauri), Latifi (Williams), Ocon (Alpine) en Albon (Williams). De snelste tijd kwam op naam van Charles Leclerc (Ferrari), voor Max Verstappen (Red Bull) en Carlos Sainz (Ferrari). Op vier stond de verrassende Guanyu Zhou (Alfa Romeo).

In Q2 was het zaak om zo snel mogelijk een tijd neer te zetten, voor de regen zou neervallen. Carlos Sainz vergaloppeerde zich in zijn haast en schoof in de muur in het tweede deel van Rivazza. De rode vlag kwam voor de tweede keer uit. Het maakte dat Sainz niet meer in actie kwam in Q3 en zaterdag als tiende van start gaat. Geen fraaie manier om je contractverlenging bij Ferrari te vieren… Toen Q2 kon herbeginnen viel de regen al uit de lucht en was een verbetering niet meer mogelijk. Verstappen bleef met de snelste tijd staan, voor Sainz en Norris. Waren geëlimineerd: Russell (Mercedes), Schumacher (Haas), Hamilton (Mercedes), Zhou (Alfa Romeo) en Stroll (Aston Martin). Hamilton start zaterdag dus als 13de. Voor het eerst sinds Japan 2012 zat er geen Mercedes in Q3. Maar door het format met de sprintrace kunnen ze zondag wel nog hogerop starten.

In Q3 ging Max Verstappen - opnieuw op een vochtige piste - in zijn opwarmronde even over het gras, maar de eerste reeks van snelle ronden kwam er niet. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) veroorzaakte een rode vlag met een spin in Acque Minerali. In de eerste snelle ronden haalde Leclerc het nipt voor Verstappen, het verschil bedroeg maar 2 honderdsten. Maar Verstappen bleef - in tegenstelling tot Leclerc - op tempo en verbeterde op dezelfde banden zijn tijd met 8 tienden. Valtteri Bottas moest daarop zijn auto parkeren, waardoor er weer een rode vlag uitkwam. Verstappen moest in zijn snelle ronde van het gas gaan voor een gele vlag wegens Bottas, anders was hij nog sneller geweest.

Met net geen drie minuten op de klok was er nog tijd voor een laatste reeks vliegende rondjes, maar de baan was te net en Lando Norris veroorzaakte met een crash nóg een rode vlag. Daarmee was de pole van Verstappen een feit.

Deze kwalificaties op vrijdag bepalen de startorde van de Sprint, die zaterdag start om 16.30 uur. De uitslag van die race is de startorde voor de hoofdrace, die zondag aanvangt om 15 uur. (mc)