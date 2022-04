Veertienjarig meisje zwaargewond na ongeval met lijnbus in Gent

In Gent is een 14-jarig meisje zwaargewond geraakt na een ongeval met een lijnbus op het Woodrow Wilsonplein.

Het meisje werd vrijdagavond kort na 16.30 uur aangereden. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog geen duidelijkheid, maar het meisje is zeer ernstig gewond, aldus het parket.

Een team van het parket van Oost-Vlaanderen is ter plaatse: de omstandigheden worden momenteel onderzocht, en er werd een verkeersdeskundige aangesteld.

