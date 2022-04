VIDEO. Ongezien! Duif verstoort partij tussen Selby en Yan op WK snooker: “Heeft ze wel een ticket gekocht?”

De eerste sessie van de tweederondewedstrijd tussen Mark Selby en Bingtao Yan werd opgeschrikt door een bizar tafereel. Plots landde er in het Crucible Theater in Sheffield een duif op hun tafel. Yan keek bedenkelijk, het publiek lachte en de commentatoren maakten grapjes: “Heeft ze wel een ticket gekocht?”, “Het is gewoon een vliegensvlug bezoekje” en “Ze komt met haar pluimenstaart de keu afstoffen”.