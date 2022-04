Eerste werken aan Peers dienstencentrum gestart

Op de site wordt al volop de werf ingericht. Eerst zal de gevel van het kloostergebouw die wordt behouden, een ondersteuning krijgen waarna de ontmanteling van het oude klooster kan volgen. “Wanneer de gevel gestut is zullen we eerst de originele dakspanten voorzichtig demonteren en indien nodig restaureren, om ze in latere fase terug te plaatsen”, situeert burgemeester Steven Matheï (CD&V). “De voorzetgevel aan de westzijde dient afgebroken te worden voor de inspectie en documentatie van de achterliggende historische gevel. Mogelijk kunnen hiervan materialen gerecupereerd worden voor de restauratie van de oostgevel. Het gaat om de historische oostgevel die wordt behouden. We gaan deze restaureren en integreren in het nieuwe gebouw.” De verwachting is dat de realisatie van het nieuwe dienstencentrum in de zomer van 2023 klaar zal zijn. “De bouw van een nieuw dienstencentrum in het stadscentrum maakt onderdeel uit van ons meerjarenplan waarin levenslang wonen in de eigen stad een speerpunt is. We streven naar een ontmoetingsplek en een toegankelijk diensten- en vormingsaanbod voor senioren.”