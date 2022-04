Fitte O’Sullivan zet “curry etende, gokkende en bierdrinkende” Mark Allen op achterstand

Ronnie O’Sullivan heeft een prima start genomen in zijn tweederondepartij tegen de Noord-Ier Mark Allen. In de aanloop van de confrontatie hadden beide tenoren commentaar op elkaars levensstijlen. De gezondheidsfreak haalt het voorlopig van de levensgenieter.

“Ik weet niet of ik een dag in het leven van Ronnie O’Sillivan zou willen beleven”, had de Noord-Ierse nummer 15 van de wereld Mark Alleen eerder gezegd.

O’Sullivan, nummer één van de wereld, reageerde: “Mark Allen denkt: Wat? Moet ik elke dag tien kilometer lopen en naar de fitness gaan? Ik eet liever een curry, doe een paar gokjes op voetbalwedstrijden en drink een paar biertjes met mijn maten.”

Ondanks zijn rebelse karakter staat O’Sullivan ervoor bekend zich naast de groende tafel goed te verzorgen. “Ik probeer te lopen, de fitnessen en mijn lijf en mijn geest gezond te houden, maar sommige mensen vinden wat ik doe moeilijk.”

Ronnie O’Sullivan is op missie in Sheffield. Hij wil Stephen Hendry’s record van zeven wereldtitels evenaren. Allen hield in de eerste sessie gelijke tred tot 1-1, maar daarna stoomde The Rocket met breaks van 131, 69 en 96 door naar een 4-1 voorsprong.

De zesvoudige wereldkampioen diepte zijn leiding uit in het zesde frame en strafte in het zevende frame een misser van Allen op de groene bal af. De Noord-Ier wist het laatste frame te pakken, maar voor een lastige opdracht vanavond in sessie 2 van de best of 25.