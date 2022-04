In de hele wereld bestaan er nog maar twee vliegende exemplaren van de Lancaster die over Leopoldsburg zal vliegen. — © RR

Leopoldsburg

Op woensdag 4 mei 2022 zal een Lancaster van de Royal Air Force een overvlucht maken boven Sanicole in het kader van de herdenking van de bevrijding tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is waarschijnlijk de laatste keer dat het toestel in ons land te zien zal zijn.